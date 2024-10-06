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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Ağrı’nın zirvesinde yeni teknoloji çıkaracaklar

Ağrı’nın zirvesinde yeni teknoloji çıkaracaklar
Türkiye'de satılan her dört televizyondan birini üreten, robot süpürgenin ise yüzde 70'ini üretmeyi hedefleyen Atmaca Grubu, gençler için teknoloji yarışması düzenliyor. Hayrettin Atmaca Vakfı'nın tarafından düzenlenen ve ilki Ağrı'da yapılan yarışmanın ikinci yılında il sayısı Ardahan, Iğdır ve Kars'ın eklenmesiyle dörde çıktı. 2025'te ise 14 ilde düzenlenmesi planlanan yarışma, Anadolu'nun doğusundaki gençlerin geleceklerini şekillendirmelerine katkı sunmayı hedefliyor.
Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, teknoloji konusunda yetenekli gençlerin mühendislik ve yazılım alanlarında gelişimlerini destekleyerek, onları profesyonel hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.
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Ağrı’nın zirvesinde yeni teknoloji çıkaracaklar
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