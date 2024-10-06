Ağrı’nın zirvesinde yeni teknoloji çıkaracaklar

Türkiye'de satılan her dört
televizyondan
birini üreten,
robot süpürgenin
ise yüzde 70'ini üretmeyi hedefleyen
Atmaca Grubu, gençler için teknoloji
yarışması düzenliyor. Hayrettin Atmaca
Vakfı'nın tarafından düzenlenen ve ilki
Ağrı'da yapılan yarışmanın ikinci yılında
il sayısı Ardahan, Iğdır ve Kars'ın
eklenmesiyle dörde çıktı. 2025'te ise 14
ilde düzenlenmesi planlanan yarışma,
Anadolu'nun
doğusundaki
gençlerin geleceklerini
şekillendirmelerine
katkı
sunmayı hedefliyor.
Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, teknoloji konusunda yetenekli gençlerin mühendislik ve yazılım alanlarında gelişimlerini destekleyerek, onları profesyonel hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.