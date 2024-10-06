Ağrı’nın zirvesinde yeni teknoloji çıkaracaklar

Türkiye'de satılan her dörttelevizyondanbirini üreten,robot süpürgeninise yüzde 70'ini üretmeyi hedefleyenAtmaca Grubu, gençler için teknolojiyarışması düzenliyor. Hayrettin AtmacaVakfı'nın tarafından düzenlenen ve ilkiAğrı'da yapılan yarışmanın ikinci yılındail sayısı Ardahan, Iğdır ve Kars'ıneklenmesiyle dörde çıktı. 2025'te ise 14ilde düzenlenmesi planlanan yarışma,Anadolu'nundoğusundakigençlerin geleceklerinişekillendirmelerinekatkısunmayı hedefliyor.Sunny Elektronik ve Hayrettin Atmaca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, teknoloji konusunda yetenekli gençlerin mühendislik ve yazılım alanlarında gelişimlerini destekleyerek, onları profesyonel hayata hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.