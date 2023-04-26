Ağrı’ya Türkiye’nin en modern dijital art müzesi yapılıyor

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, işadamı Hikmet Eraslan, il ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla Ağrı Valiliği Konferans Salonunda "Nuh'un Gemisi Müzesi" protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Bugün bölgemiz için çizdiğimiz, ilimiz için çizdiğimiz vizyonu, potansiyelimizi gerçekleştirmek yolunda attığımız adımları destekleyecek bu güzel projenin tanıtımında sizlerle bir araya geldik. Malumunuz ilimiz çok önemli potansiyellere sahip bir şehir. Ecdadımızın nakış gibi bu topraklara işlediği eserlerden biri olan İshak Paşa Sarayımız, Doğubayazıt'ın ticaretle gelişmiş o kadim kültürü ve tabii bütün semavi dinlerde çok çok büyük önemi olan Hz.Nuh peygamberin o bölge ile ilgili anlatıları, anlatımları yine orada Ara Güler tarafından varlığı dünyaya duyurulmuş olan Nuh'un Gemisi izi dediğimiz kimine göre jeolojik bir oluşum, inanca göre değişen kimine göre geminin kalıntısı olan o muhteşem nokta ve tüm bunların yarattığı bu müthiş potansiyel. Belki 30-40 yıl önce inanılmaz bir hareketlilik, bir sosyal ve ekonomik yaşantıya sahip olan bölgemizin sonra yaşanan bazı talihsizliklerden dolayı bir sessizliğe bürünmesi şimdi o sessizliği içinden yeniden doğuş sağlamak noktasında da yapılan çalışmalara tanıklık ediyoruz. Bu anlamda bugün de Nuh'un Gemisi Müzesi belki de Ağrı'da çok hayal edilen istenen bugüne kadar gerçekleştirilmesi için çok büyük çabalar sarf edilen bir tematik çalışma. Bununla ilgili dediğim gibi Eraslan ailesinin çok kıymetli yetkilileri aynı zamanda amcamız adına kurdukları Vakıf vasıtasıyla yaptıkları hizmetlerin belki de en önemlisi olarak eser bazında olanı olarak böyle bir çalışmaya imza atmak istediler. Bizim de yapmak istediğimiz bir şeydi şimdi bunun protokolünü imzalayacağız inşallah" dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerini sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, "Doğduğum topraklara vefa borcumuz var. Bu amaçla holding bünyesinde babamız adına Mehmet Eraslan Vakfı'nı kurduk. Bölge turizm ekonomisinin gelişmesi için pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Şimdi bu etkinlikleri vakıf bünyesinde çok daha ileriye taşıyacağız" dedi. Doğubayazıt'ın tanıtılmasını çok önemsediklerini belirten Hikmet Eraslan, Ağrı Dağı Müzik Festivali'nden İshakpaşa Sarayı'nda resim sergilerine, ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleştirilen defilelerden ünlü sanatçılarımızın yer aldığı sanat atölyelerine kadar pek çok etkinlik yaptıklarını söyledi. Bölge ekonomisinin gelişmesinin sanat, kültür ve turizmle mümkün olabileceğini de belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti: "Bölgemizin tanıtılması, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle dikkatlerin buraya çekilmesi çok önemli. Yerli ve yabancı turistlerin farklı etkinliklerle bölgeye gelmesi özellikle gençlerimizin vizyonunu geliştirmede etkili olacaktır.

Sanatsal etkinlikler, yeni sanatçıların bu topraklardan çıkmasına imkân sağlayacaktır. Nuh Tufanı'nın semavi dinlere ait kutsal kitaplarda yer alması, Doğubayazıt'ı inanç turizmi açısından önemli bir yere koymaktadır. Tüm bunlardan cesaret alarak holding olarak 2023 yılında sanatsal ve kültürel yatırımlarımıza ağırlık vermek istiyoruz. Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da önemli bir turizm merkezi olarak bilinen bölgeye müze kurmaya karar verdik. Sayın Valimiz Dr. Osman Varol'un da destekleriyle 2 bin 300 rakımlı Meşar Köyü'nün hemen yakınında bulunan alanda çalışmalara başladık" dedi. Müzenin 7 bin 625 metrekare alan üzerinde yer alacağını ve Nuh'un Gemisi'ni tasvir eden bir mimariye sahip olacağını belirten Hikmet Eraslan, ağırlıklı olarak dijital art sanat eserlerinin sergileneceğini söyledi. Hikmet Eraslan, "Ünlü sanatçıların eserlerinin de sergileneceği müzemizin tanıtımını yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yapacağız. Ülkemizin önemli kültürel miraslarından biri olan Nuh'un Gemisi'ni modern bir müze ile temsil ederek bölge turizmine katkımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin en modern dijital art müzesini Ağrı Dağı'na kuruyoruz. Dijital sanatların yeni merkezi Doğubayazıt olacak" dedi.

Temeli Temmuz ayında atılacak olan Nuh'un Gemisi Müzesi'nde 5 adet salon yer alacak. Toplam 7 bin 625 metrekare alan üzerinde kurulacak müzenin ana binası 970 metrekare olarak inşa edilecek. Kafeterya, hediyelik eşya dükkanı ve atölye alanları yer alacak. Açık ve kapalı seyir teraslarının yanı sıra özel araçlar ve otobüsler için özel park alanı bulunacak. Aylık ortalama 50 bin ziyaretçi beklenen müzenin açılışı ise Temmuz 2024 yılı olarak planlanıyor.