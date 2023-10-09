Ağustos ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,4 ARTTI



İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 16,1 AZALDI



İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 46,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,9 ARTTI



İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 13,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 arttı.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,4 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Temmuz ayında 147,7 iken 2023 Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 154,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Ağustos ayında 142,4 iken 2023 yılı Ağustos ayında yüzde 3,4 oranında artarak 147,3 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,6 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Temmuz ayında 136,8 iken 2023 Ağustos ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 130,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Ağustos ayında 115,2 iken 2023 yılı Ağustos ayında yüzde 10,9 oranında artarak 127,7 oldu.



DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI AĞUSTOS AYINDA 86,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ağustos ayında 74,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,6 puan artarak, 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu.