Ağustosta bütçe fazlası 14 kat arttı

Türkiyeekonomisi, asrın felaketi depremin yaralarını sararken mali disiplinden taviz vermemeyi sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin bütçe uygulamaları sonuçlarına göre, temmuzda 48.6 milyar TL fazla veren bütçe, ağustosta da, vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle, 51.3 milyar TL fazla verdi.Ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100.7 artarak 613 milyar 956 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86.1 artışla 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 99.8 artarak 543.2 milyar TL'ye çıktı. Ağustosta faiz hariç giderler yüzde 70'lik artışla 475.5 milyar liraya, faiz giderleri ise yüzde 284.8 artarak 87.1 milyar TL'ye ulaştı. 2022'nin ağustos ayında 3 milyar 586 milyon TL olan bütçe fazlası, bu yılın aynı döneminde 14.3 kat artarak 51 milyar 270 milyon lira, faiz dışı fazla ise yüzde 427 artarak 138.4 milyar TL oldu.Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69.6 yükselerek 2 trilyon 998 milyar liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94.9 artarak 3 trilyon 382 milyar lirayı buldu. İlk 8 ayda vergi gelirleri yüzde 76 artarak 2 trilyon 595 milyar liraya ulaştı. Faiz giderleri ise yüzde 130 artarak 400 milyar lira oldu. 8 aylık bütçe açığı 383.4 milyar TL olurken, aynı dönemde faiz dışı fazla 16.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Haziran ayında yüzde 3.7 olan bütçe açığının milli gelire oranı, ağustosta yüzde 2.7'ye geriledi.