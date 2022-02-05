Ahmet Kalyoncu’ya son görev

İstanbul
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyon Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu
'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu
(77) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da yaşayan ve bir süredir akciğer hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi işadamı Ahmet Kalyoncu (77) hayatını kaybetti. 4 çocuk, 11 torun sahibi Ahmet Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği Süreyyapaşa Hastanesi'nden alınan cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya getirildi. Ahmet Kalyoncu için cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ahmet Kalyoncu son yolcuğuna uğurlandı.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu taziyeleri kabul ederken, törene Ahmet Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Ahmet Arslan, Muammer Güler, Abdulhamit Gül, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekillerinin yanı sıra spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Kılınan namazın ardından Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Kalyoncu, 1974'te Kalyon İnşaat'ı kuran dört kardeşten biriydi.