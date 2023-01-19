Aidat krizine bakanlık el attı! Özel birim kuruldu

Bakanlık tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek amacıyla birim kuruldu.
Bu kapsamda Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğünün adı Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi.
Birim, gerekli kanuni düzenlemenin yapılmasının ardından ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte site yönetimlerinde yaşanan sorunların azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak.
5 BİN TL'Yİ GEÇEN AİDAT VAR
AİDAT fiyatlarına gelen yüksek zam vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle güvenlik, apartman görevlisi, bahçıvan gibi hizmetleri bulunan sitelerde aidatlara yüzde 200'lere varan oranlarda zamlar yapıldı.
Aidatı 5.000 TL'yi geçen siteler bulunurken bazı sitelerde protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Kira tutarına yaklaşan aidatlar site sakinlerini zorlamaya başladı. Hatta bazı sitelerde eylemler yapılıyor.
Dün de Kadıköy'de bir sitede aidat protestosu yapıldı. Site sakinleri, yönetimi, tencere, tava ve ışık yakıp söndürme eylemi ile protesto etti.
Büyükçekmece'de de geçtiğimiz hafta 3 bin kişinin yaşadığı sitede yönetimin 500 TL'lik site aidatına yaklaşık yüzde 200 oranında zam yapmasının üzerine vatandaşlar isyan etmişti.