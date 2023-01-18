Aidat krizine karşı özel birim kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sitelerde başta aidat olmak üzere yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması amacıyla birim kurulduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek amacıyla birim kuruldu. Bu kapsamda Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğünün adı Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daire sahiplerinin haklarını korumak ve site yönetimini üstlenen firmalara ilişkin mevzuat çalışması yapmak amacıyla kurulan birim, vatandaşların önemli bir sorununa da çözüm üretecek. Birim, gerekli kanuni düzenlemenin yapılmasının ardından ikincil mevzuat çalışmalarını yürütecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte site yönetimlerinde yaşanan sorunların azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak.AİDAT fiyatlarına gelen yüksek zam vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle güvenlik, apartman görevlisi, bahçıvan gibi hizmetleri bulunan sitelerde aidatlara yüzde 200'lere varan oranlarda zamlar yapıldı. Aidatı 5.000 TL'yi geçen siteler bulunurken bazı sitelerde protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Kira tutarına yaklaşan aidatlar site sakinlerini zorlamaya başladı. Hatta bazı sitelerde eylemler yapılıyor. Dün de Kadıköy'de bir sitede aidat protestosu yapıldı. Site sakinleri, yönetimi, tencere, tava ve ışık yakıp söndürme eylemi ile protesto etti. Büyükçekmece'de de geçtiğimiz hafta 3 bin kişinin yaşadığı sitede yönetimin 500 TL'lik site aidatına yaklaşık yüzde 200 oranında zam yapmasının üzerine vatandaşlar isyan etmişti.