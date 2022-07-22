Aile ataşelikleri Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılacak

Beraberindeki heyetle çalışma ziyaretleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, sosyal politikalar alanında tüm vatandaşlarının eşit fırsatlardan yararlanmasını ilke edindiğini vurguladı.

Geliştirilen sosyal hizmet vizyonuyla artık yurt dışındaki vatandaşlara da ulaşılmaya başlandığını belirten Yanık, Türkiye'nin dünyanın her yerinde Türk vatandaşlarının yanında olduğunu, bu kapsamda "aile ataşelikleri" hizmet modelinin uygulamaya girdiğini hatırlattı.

Yanık, Bakanlığa bağlı kurulan aile ataşeliklerinin, yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştıkları özellikle sosyal sorunların çözümü için kişiler ve kurumlar arasında sağlıklı koordinasyon sağlamayı ve bütüncül çözümler üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu uygulamanın ilk olarak Almanya'da hayata geçirildiğini anımsatan Yanık, 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'ya işçi olarak çalışmaya giden Türk nüfusunun şu anda yaklaşık 4 milyona ulaştığını dile getirdi.

Yanık, 1960'lardan bugüne kadar geçen süre içinde Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin çeşitli sorunlarla karşılaşabildiklerini anlattı. Sosyal alanda yaşanan sorunların çözümü için hayata geçirilen aile ataşelikleri ile problemlerin çözümünde önemli bir adım atıldığını belirten Yanık, yurt dışındaki vatandaşların sosyal ve kültürel haklarını korumak üzere başlatılan çalışmalara 6518 sayılı Kanun ile bir yenisinin daha eklendiğini aktardı.

Yanık, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildiğini hatırlatarak, 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile de Almanya'da Berlin Büyükelçiliği nezdinde 1 müşavirlik, Düsseldorf, Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart Başkonsoloslukları nezdinde de 5 ataşelik kurulması kararı çıkarıldığını söyledi.

"İLK ATAŞELİK 2015 YILINDA ALMANYA'NIN DÜSSELDORF KENTİNDE KURULDU"

İlk ataşeliğin 2015 yılında Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurulduğunu anımsatan Yanık, burada Türklerin sıkıntı yaşadığı sosyal alanlarda çözüm odaklı danışmanlık ve rehberlik merkezi olarak faaliyet sunulduğunu ve Almanya'da verilen sosyal hizmetlere ilişkin Türk vatandaşlarının bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, yurt dışında yaşayan Türk toplumlarında milli ve kültürel değerlerin canlı tutulmasının geleneksel Türk değerlerinin korunmasında büyük önem taşıdığının altını çizdi. Yanık, bunun yeni kuşaklara aktarılan ve aktarılacak olan kültür mirası için de önemli taşıdığını vurguladı.

Yanık, aile ataşeliği bünyesinde sunulan hizmetler kapsamında "aile birliğinin korunması" için çalışmalar yapıldığını aktardı.

Nisan ayında Almanya ziyareti kapsamında önemli temaslar kurulduğunu ve oradaki Türk toplumuna ilişkin tespitlerin yapıldığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Oradaki aile meselelerini, çocuklarla ilgili vesayet ve velayet sistemine ilişkin yaşanan problemleri yerinde dinledik. Almanya'da şu anda da aile ataşeliklerini kurma çalışmaları devam ediyor. Almanya'dan başlayarak, Avrupa'nın Türk toplumunun yoğun yaşadığı bütün ülkelerinde aile ataşeliklerini yaygınlaştıracağız. Bu konuda ilgili ülkelerin kabul süreçleri var. Henüz resmi prosedürüne başlamadığımız ama bizim teknik altyapı ve sosyal çalışmalarını yürüttüğümüz ülkeler var. Bakanlık olarak aile ataşeliklerinin açılması planlanan ülkeler için önceden hazırlık yapıyoruz, gerekli teknik altyapıyı oluşturuyoruz, gerekli teşhisleri yapıyoruz ve ondan sonra hukuksal ve bürokratik süreçleri başlatıyoruz. Almanya ile başlayan bu süreç, diğer ülkelerle de devam edecek."