Aile şirketlerine 7 krıtik uyarı

Aile şirketlerinin kurumsal kültürleri ve işletme yapıları konularında çalışmalarını sürdüren Stratejik Yönetim Danışmanı, VIA Consulting Kurucusu Dr. Kamil Bayar, Türk aile şirketlerinin yalnızca yüzde 13'ünün üçüncü kuşağa aktarılabildiğini belirterek, aile şirketlerinin yönetim şekillerini güncellemede, kurumsallaşmaya bakışlarında ve iyi yönetim uygulamalarında ciddi sorunlar yaşandığını söylüyor. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin yüzde 90'ını aile şirketleri üretiyor. Dünyadaki milyarderlerin de yüzde 42'sinin e aile şirketi var. Dünyanın en zengin 10 insanının 7'si de bir aile şirketi üyesi. Stratejik Yönetim Danışmanı Kamil Bayar, Türk aile işletmelerinin yüzde 38'inin birinci, 47'sinin ikinci, 13'ünün üçüncü ve 2'sinin de dördüncü kuşak aile temsilcileri tarafından yönetildiğini belirtiyor.Kamil Bayar, aile şirketlerinde sürdürülebilir büyüme ve etkili bir kurumsallaşma sürecinin yaşanabilmesi için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:İç ilişkilerin kurumsallaşması: Aile işletmelerinde kurumsallaşma kendi içerisinde bazı özel durumları barındırır. Bunlardan en önemlisi ise, duygusal bağlarla örülü aile kavramı ile mantıkla yürütülen işletme kurallarının kırmızı çizgilerle birbirinden ayrılamama durumudur.Bu noktada mantık ve duygu dengesinin çok iyi kurulması gerekir. Aile, kendi içerisinde oluşturacağı aile meclisi, aile anayasası, yönetim devrinin nasıl yapılacağı gibi aile ilişkilerini düzenleyecek ilk adımları atmalıdır.Liyakatin esas alınması: Aile işletmelerindeki diğer önemli nokta ise, ister kurucu olsun ister kardeş, isterse patronun kızı veya oğlu, kimin hangi alanda nereye kadar yetkili veya sorumlu olduğuna dair çizgilerin net çizilmesidir. Bu noktada merkeze konması gereken kavram ise "liyakattir". İşte aslolan "insana göre iş değil" de, işin gereklerine göre o göreve aile içinden veya dışından kişilerin görevlendirilmesidir.Profesyonellere güven: Aile işletmeninin omurgasını kan bağı ve güven oluşturur.Aile dışından insanlara da çok fazla güvenilmez. Hâlbuki özellikle finans, pazarlama, insan kaynakları veya bilgi teknolojileri gibi uzmanlık gerektiren konularda aile üyelerinin profesyonellere ihtiyaçları olduklarının farkında olması gerekir. Bu kişilerin zamanında, görev tanımları net ve belirgin bir şekilde, kime raporlama yapacağını tanımlayarak bünyeye dâhil edilmesi gerekir.Denetim mekanizmasının yerleştirilmesi: Aile işletmelerinde güven merkezde olduğu için denetleme mekanizması yeterince çalışmaz veya ilişkilere zarar vereceği için bilinçli olarak kurucu tarafından çalıştırılmaz. Özetle, iç kontrol, iç denetim veya dışarıdan denetleme süreçlerinin kurum içinde kurgulanması gerekir.Şirket ve aile kasasının ayrı tutulması: Aile işletmelerinin en bilinen ve en meşhur konularından birisi de hiç kuşkusuz 'şirket kasası ile aile kasasının ayrıştırılamaması' meselesidir. İster tek kuruculu olsun isterse kardeşlerle ortaklık, aile üyelerinin yaptığı görev için aldığı maaşlar veya huzur hakları ile şirket ortaklığı meseleleri birbirine karıştırılmamalıdır. Nasıl bir muhasebe müdürü, görevini yaptığı için bir maaş alıyorsa, patron veya diğer aile üyelerinin de görevleri için standart bir maaş alması gerekir.Kârın şirketin büyümesi için kullanılması: Bütçe ile ilişkili olan diğer bir konu ise işletmenin büyümesi için üretilen kârın şirketin büyümesi için kullanılması yerine aile üyelerinin refahı için yani ev, araba, yazlık gibi alımlarda kullanılması meselesi aile işletmelerinin çözmesi gereken önemli konuların arasındadır.