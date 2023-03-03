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Giriş Tarihi: 3.3.2023 16:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da çadır kentte oluşturulan psikososyal destek alanında çocuklarla bir araya geldi.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay’da çadır kenti ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti'ne kurulan Psikososyal Destek Çocuk Oyun Alanı'nı ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet ederek resim çizen, oyun hamurundan desenler yapan Yanık, sonrasında miniklerle tiyatro gösterisi izledi.

Çadır kentte misafir edilen depremzedelerle de görüşüp "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yanık, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çocuklara yönelik aktivite çadırlarını gezdi.

Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilçede görevlendirilen Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antakya Çocuk Destek Merkezi'ne (ÇODEM) geçen Yanık, personele "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerinin Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki ayni yardım deposunu inceleyen Yanık'a, kentte koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu tarafından çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bakan Derya Yanık'a ziyaretlerinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı da eşlik etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
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