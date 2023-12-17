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Giriş Tarihi: 17.12.2023 21:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim." açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan yeni atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni atama müjdesi geldi. Bakan Göktaş, "Yakın zamanda bakanlığımıza sözleşmeli personel alacağız." dedi.

Bakan Göktaş şunları ifade etti:

Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni atama müjdesi
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