Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan yeni atama müjdesi geldi. Bakan Göktaş, "Yakın zamanda bakanlığımıza sözleşmeli personel alacağız." dedi.

Bakan Göktaş şunları ifade etti:

Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim.