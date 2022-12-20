Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 5. Akademi Buluşmaları’nda konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir otelde "engelli" temasıyla beşincisi düzenlenen "Akademi Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi ayrımları gözetmeksizin her bir bireyi toplumsal kalkınmanın asli unsuru olarak gördüklerini belirterek, 2005'te çıkardıkları ve temel politikayı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun'un bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettiklerini aktaran Yanık, özellikle son dönemde sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasal hayata katılıma, adalete erişimden engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyecek toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine yönelik birçok başlıkta çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Engellilerin ve refakatçilerinin şehir içi toplu taşıma ve şehirler arası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebildiğini hatırlatan Yanık, evlerinden okullarına ücretsiz ulaşımı sağlanan engelli öğrencilerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de ücretsiz eğitim alabildiğini dile getirdi.

65 BİN 662 ENGELLİ BİREYE KAMUDA İSTİHDAM

Yanık, AK Parti hükümetleri olarak sadece engellilerin ihtiyaçlarını karşılamayı değil onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini vurgulayarak, bu kapsamda, kamu dahil belli düzeydeki iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lere çıkardıklarını söyledi.

Kamuda çalışan engelli sayısını 2002'de 5 bin 777'den, Kasım 2022 itibarıyla 65 bin 662'ye çıkardıklarını aktaran Yanık, 65 yaş üstü, çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdıklarına işaret etti.

Engellilik alanında son 20 yılda Türkiye'nin geldiği noktanın ileriye dönük bir yol haritası olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli kişilerin kendi yaşamlarını olabildiğince bağımsız idame ettirmeleri bizim en büyük hedefimiz. Özgür ve bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm alanlarında etkin bir biçimde var olabildikleri bir yaşam sürdürmeleri için biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ile tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı işbirliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyduklarına işaret eden Yanık, 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı kapsamında, 2023-2025 yıllarında gerçekleştirmek üzere 275 ayrı faaliyeti hayata geçireceklerini söyledi.

Katılımcılara yönelik, "Sizler Sivil Toplum Vizyon Belgemizin ve Eylem Planımızın önemli paydaşlarından birisiniz." ifadesini kullanan Yanık, şöyle devam etti:

"Sivil toplumla işbirliğini güçlendirmeye yönelik tüm çabalarımızda sizlerin görüş, öneri ve talepleri bizim için çok önemli. Tüm çalışmalarımızı yine çok taraflı, ortak akıl ve kararlılıkla, bütüncül bir bakış açısıyla yürüteceğimizi ifade etmek isterim. Bugün engelli alanında yapacağımız bu buluşmamızla akademi serimizi tamamlıyoruz. Böylelikle değerli akademisyenlerimizle kadın, çocuk, aile, yaşlı ve engelli başlıklarında buluşmuş olduk. Bakanlığımız, Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında sivil toplumun tüm taraflarıyla buluşmaya devam edecek. Her yılın sonunda sizlerle izleme ve değerlendirme raporumuzu paylaşarak, işbirliğimizi güçlendirici geri bildirimlerinizi alarak çalışmalarımıza güç katacağız."