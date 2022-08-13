Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile arşivini "Aile Tarihinden Belgeler" kitabında topladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kitapla, özellikle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarındaki aile yaşamlarına arkeolojik ve tarihsel açıdan bakılabilmenin amaçlandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve müze, arşiv, özel koleksiyon dokümanlarıyla zenginleştirilen kitapta Türkiye'deki farklı kuruluş, özel kişi ve koleksiyonlardan temin edilen belgelerin de yer aldığı bildirildi.

Yaklaşık 300 görsel içeren ve ailenin gelişimine ışık tutan çalışmada, arkeolojik kazı sonucu çıkan ve aile konusunu ele alan çivi yazılı tabletlerin de dikkat çektiği belirtildi.

VATANDAŞLAR DA KATKI SAĞLADI

Açıklamada, çivi yazılı belgeler ile Bizans dönemine ait malzemelerin Ankara Anadolu Medeniyetleri ile İstanbul, Çorum ve Sivas Arkeoloji müzelerinden sağlandığı, Osmanlı dönemi belgelerinin bir kısmının Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Topkapı Sarayı arşivinden, bir kısmının da özel koleksiyonlar, antikacı ve sahaflardan temin edildiği kaydedildi.

Vatandaşların da ellerinde bulunan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait nikah cüzdanlarını paylaşarak çalışmaya destek verdiği vurgulandı.

KİTABIN SUNUŞ BÖLÜMÜNÜ BAKAN YANIK KALEME ALDI

Açıklamada, farklı dinlerden evlilik, doğum, vaftiz ve ölüm için hazırlanan belgelerin de eklendiği toplam 224 sayfalık kitabın sunuş bölümünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kaleme aldığı belirtildi.

Kitabın tanıtım toplantısının 16 Ağustos'ta yapılacağına işaret edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yanık, bugünkü belgelerde ailenin eşler ve çocuklar arası ilişkiler anlamında teminat altına alındığının görüldüğünü belirtti.

Yanık, kitabın sunuş bölümüne şunları yazdı:

"Yazılı belgeler aile tarihine şahitlik etmede en büyük zenginliğe sahiptir. Hukuki belgelere yansıyan doğum, evlilik ve ölüm devletlerde bir kayıt tutma evrimine işaret etmektedir. Geleneksel ve dini meşruiyet yanında devletler resmi hukuk belgeleri ile ailenin varlığını teminat altına almıştır. Aile belgeleri bu çerçevede geleneksel sosyolojik yapıların hukuki devlet yapılarına dönüşmesine medeni hukuk üzerinden de işaret etmektedir."

Çalışmada, yaşanılan topraklardaki eski uygarlıklara ve Türk-İslam uygarlık çevresindeki diğer kültürlere yer verildiğinin altını çizen Yanık, "Osmanlı arşiv zenginliği ile Cumhuriyet dönemi belgeleri buluşturulmuştur. 4 bin yıl öncenin 'fakirlikte ve zenginlikte bir olmak' ifadesi ile bugünün 'iyi günde ve kötü günde bir olmak' ifadesi, kil tabletlerde ve güncel nikah törenlerinde aynı anlamı taşımaktadır. Bu aile için beşeri ve tarihi bir sürekliliğin yaşadığına dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.