Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni hedef: SHM sayısı 400 olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlılar ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) sayısını 377'den 400'e çıkarmayı hedefliyor.



Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmetler, tek çatı altında bütüncül yaklaşımla sunuluyor.



Sosyal hizmet kuruluşları, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilip sosyal hizmet müdahalesi ve takibinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlılar ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulmasından sorumlu tutuluyor.