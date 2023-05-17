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Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında bakanlık kuruluşlarından faydalanan vatandaşlara sosyal hizmet desteği sunulması için iş birliği protokolü imzalandı.

İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Pekşen ve NEF Vakfı İcra Kurulu Başkanı Erden Timur tarafından imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek faaliyetler, belirlenen iş planı istikametinde yürütülecek.

Taraflar arasında imzalanan protokol ile bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından faydalanan ailelere, çocuklara, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına yönelik çeşitli destek ve sosyal hizmet desteği verilecek.

Buna ek olarak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de iş birliği yapılacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında iş birliği
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