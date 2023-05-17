Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile NEF Vakfı arasında iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Pekşen ve NEF Vakfı İcra Kurulu Başkanı Erden Timur tarafından imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek faaliyetler, belirlenen iş planı istikametinde yürütülecek.

Taraflar arasında imzalanan protokol ile bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından faydalanan ailelere, çocuklara, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına yönelik çeşitli destek ve sosyal hizmet desteği verilecek.

Buna ek olarak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de iş birliği yapılacak.