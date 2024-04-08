Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "araç kiralama" iddialarına ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:36 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "araç kiralama" iddialarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki "araç kiralama" ile ilgili iddialar üzerine, "bakanlığın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni sözleşme imzalandığını, kullanım süresi dolan araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiğini" bildirdi.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından araç kiralama iddialarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait araç kiralama işlemine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli iddialara yer verildiği" belirtildi.

"Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur" bilgisi verilen açıklamada, tamamen şeffaf ve usulüne uygun gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçların yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği bildirildi.

Ek yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "araç kiralama" iddialarına ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA