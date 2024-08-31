Aileler internetten 10 milyarlık kırtasiye malzemesi alacak

Okulların açılmasına günler kala hem onlineda hem de mağazalarda alışveriş hareketliliği sürüyor. En çok satılan ürünler arasında, defter, kalem, silgi, okul çantası gibi kırtasiye malzemeleri yer alırken, notebook ve tablet alımları da artıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, okul alışverişinde fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 56 artış gösterdiğini belirterek, "Bu yıl için önümüzdeki 15 günlük süreçte, kırtasiye ürünlerinde yaklaşık 10 milyar liralık e-ticaret alışverişi bekliyoruz" dedi.MediaMarkt Türkiye Kategori Direktörü Hakkı Orhun ise okulların açıldığı dönemin sektör için alışveriş hareketliliğinin yaşandığı ve satışların arttığı önemli zamanların arasında yer aldığını ifade etti. Her yıl okulların açıldığı dönemde notebook ve tablet alımlarının arttığını belirten Orhun, "Buna ek olarak, internet üzerindeki kaynaklara hızlı erişim sağlayarak ödev ve araştırma yapmak amacıyla internet bağlantılarını güçlendirmek için modem ve router gibi ürünlerin satışları da bu dönemde artış gösteriyor. Sunumların ve ödevlerin çıktılarını almak, belge yazdırmak için de yazıcı talebinin arttığını biliyoruz" şeklinde konuştu.