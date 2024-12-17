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Giriş Tarihi: 18.12.2024

“Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi başlıyor

Ailemle Eğitim Yolculuğum projesi başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim- öğretim süreçlerine ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesini hayata geçirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmalar devam ederken, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımı için "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi uygulanacak. Proje kapsamında bakanlığa bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrenciler sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk çalışmalarına aileleriyle katılacak. Okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen projede, ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları ve kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

MADDİ YÜK GETİRMEYECEK
Proje kapsamında uygulanacak olan etkinlikler, gönüllülük esasına dayalı olacak ve öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek. Böylece her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanması sağlanacak.

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“Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi başlıyor
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