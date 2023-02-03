Air Serbia’nın 5 uçağının bakımını THY Teknik yapacak

KALİTELİ VE GÜVENİLİR BAKIM

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, Air Serbia ile olan iş birliklerini yeni anlaşmalar ile güçlendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek "Airbus tipi uçakların bakım-onarım operasyonları konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahibiz. Sunduğumuz kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile Air Serbia'nın beklentilerini karşılamaya hazırız" dedi.

MÜKEMMEL BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI

Air Serbia CEO'su Jiri Marek ise operasyonel verimliliklerini artırmak ve yolcularına daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederek " Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'ye emanet ediyoruz. Bu sözleşmenin, iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz"diye konuştu.