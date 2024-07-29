AJet 50 ülkeye uçacak

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şu anda yaklaşık 32 ülkede, 52 yurtdışı noktasına uçtuklarını belirterek, "İlk başta 32 ülkeye, 2025'e kadar 43 ülkeye, 2033'te bunu 50 ülkeye çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.Kerem Sarp, AJet'in, Türk Hava Yollarıyla (THY) mantalite olarak, çalışma kültürü olarak tamamen birbirinden ayrı ve prensiplerinin farklı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Belki tam anlatamadık, bizim en büyük eksikliğimiz bu olabilir. AJet, tamamen düşük maliyetli bir havayolu konseptiyle çalışacak. Sektördeki taşıyıcıların hizmet kalitesine ise yakın ve bunun birazcık daha üstünde hizmet vereceğiz. Ama ilk başta ne yaptık? Biz bütün kontuarları THY'den ayırdık. Niye? THY marka algısıyla AJet'in marka algısı birbirinin içine girmesin diye. Yurtiçi ve yurtdışı meydanlarda fiziki şartların izin verdiği her yerde bunu yaptık. Yurtdışı ve yurtiçinde teşkilat yapılanmamız olmadığı için handling firmalarıyla bizim adımıza bizi temsil edecek birer tane yetkili atadık ve bunlarla ilgili kontakları bitirdik."Sarp, 6 aylık dönemde bakıldığında proje takvimleriyle birebir aynı gittiklerinin bilgisini paylaşarak, kendilerinin ayrı bir IT yapısına sahip olduklarını belirtti. Kerem Sarp, "Bizim amacımız ekim sonuna doğru bu takvimde ilerleyip AJet'in dijitalleşmede diğer sektördeki düşük maliyetli havayollarıyla aynı teknolojiye kavuşması ve ondan sonra da hızlı bir şekilde teknolojisini daha fazla ilerleterek, birçok işini yapay zekâları kullanarak, iş süreçlerini kısaltarak kullanıcının daha hızlı erişebileceği bir iş modeline geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Markanın dönüşüm sürecinin biraz uzun süreceğini kaydeden Sarp, filodaki uçak durumunu da anlattı. Kerem Sarp, 3 yıllık süreçte 100'e yakın uçağın AJet işletme ruhsatına geçmesini planladıklarını aktararak, "Bu sene 5'ti bunu 8 yaptık. Önümüzdeki sene için şu anda biz pilot alım ilanlarına çıktık, yurtiçi ve yurtdışı. Buradan gelecek pilot sayısı bizim için çok önemli" bilgisini paylaştı.On yıllık stratejilerine değinen Sarp, filodaki uçak sayısını 2028'de 150'ye ulaştırma, ondan sonra da 200 uçağı geçme hedeflerinin olduklarını vurguladı.Sarp, bu hedefleri sürekli takip ettiklerini dile getirerek, "Ben şunu söylüyorum, biz 2025'e gelmeden önce eğer beklediğimiz büyümeleri gerçekleştirirsek, 150 uçağa daha hızlı ulaşacağımızı görüyoruz. Şu anda ciddi anlamda bir talep var. Bu talebi karşılamakta şu anda zorluk çekiyoruz. Yani bugün 80 değil, 90 değil, bundan 10 tane daha fazla uçağımız olsaydı şu anda çok daha fazla opere edebileceğimizi ve bu uçakları da doldurabileceğimizi görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Sarp, yeni rotalara da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim dar gövde uçaklarının, operasyon yaptığımız uçakların yaklaşık 5-5.5 saatlik uçuş süresini göz önüne aldığınızda Sabiha Gökçen Havalimanı'na bu uzaklıkta neresi var? Avrupa'nın tamamını kapsıyorsunuz. Avrupa'da uçmadığımız ülkeler, başkentler var. Aynı zamanda ülkenin büyüklüğüne baktığınızda sadece bir-iki noktaya uçtuğumuz yerler var. Yine diğer şehirlere sefer sayısı artırmayı ve oralara başlamayı düşünüyoruz. Orta Doğu coğrafyası var, Türki Cumhuriyetler var. Yine aynı şekilde de bizim gidebileceğimiz bu uçaklarla Kuzey Afrika'daki belli destinasyonlar var."Kerem Sarp, ağustosta Kahire hattını açacaklarını belirterek "Kahire'den sonra ekimde Şarm El-Şeyh ve Hurgada uçuşlarına başlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İç hatlarda kapasite artışından ödün vermeyi düşünmediklerini aktaran Sarp, dış hatlarda da 10 yıllık periyotta 70'e 30 olan dengenin, 50-50'ye gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.