AJet Filosunu Güçlendiriyor: 3 Ayda 7 Yeni Uçak filoya katıldı

AJet'in fabrika çıkışlı TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Kerem Sarp, "Eylül ayından bu yana 7. yeni nesil Boeing 737-8 MAX uçağımız filomuza bugün katılmış bulunuyor. Yıl sonuna kadar 3 uçağımız daha gelecek. Önümüzdeki sene bunlara ilave olarak filomuza 37 yeni nesil Boeing 737-8 MAX uçak katacağız." dedi. Filoya ayrıca 17 Airbus 321 Neo ve 7 Airbus 320 uçak katılacağını belirten Kerem Sarp, önümüzdeki yıl yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşan 103 uçaklık bir filoya sahip olacaklarını ve bu oranı daha yukarı çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Fabrika çıkışlı yeni uçağın özelliklerine değinen Kerem Sarp, "Uçaklarımızın tamamı, koltuksuz geliyorlar. Bu uçaklar geldikten sonra yine Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan TCI firmamızın yüzde 100 milli sermaye ile Türk mühendislerimizin geliştirdiği miligram koltukları monte ediliyor. Böylece önümüzdeki sene misafirlerimize yeni uçaklar ve yeni koltuklarla daha konforlu hizmet vereceğiz." dedi.