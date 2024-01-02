AJet işletme ruhsatını aldı

TürkHava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, THY'nin iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (AJet) adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı. AJet'e işletme ruhsatı teslim töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında ciddi gelişmeler katettiğini belirterek, oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyum sağlama adına THY ve Anadolu Jet'in yeni yapılanması kararı alınarak Anadolu Jet'in "AJet"e dönüştürüldüğüne işaret etti.Geçen yıl 28 Ağustos'ta bunun için ilk müracaatın gerçekleştirildiğini ve aralıkta da ruhsat için başvuru yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Gerekli incelemeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle takip ettik ve bugün itibarıyla AJet'in işletme ruhsatını veriyoruz. Geçen yılın sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini açtık. THY kırmızı, AJet'in ise havacılığı işaret eden mavi bir logosu oldu. Koltuk tasarımı gerçekten ergonomik. Havacılıkta faaliyet gösteren 14 şirketimiz var. 11'i yük ve yolcu taşıyor, 3'ü de kargo taşıyor. THY gibi Anadolu Jet'in de yakın coğrafyamızda marka olacağıyla ilgili tereddüdümüz yok. Bundan sonraki ihracat rakamlarını THY ve AJet olarak ayrı ayrı alacağız" dedi.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da Anadolu Jet'in bu yıl AJet olarak 103 uçakla hizmet edeceğini, 52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya uçacağını belirterek, "16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek. 8 milyon da iç hatlarda taşımayı hedefliyoruz. 2024'te yüzde 15 daha kapasite koyarak iç hatlardaki talebe karşılık vermeyi düşünüyoruz. Uçaklarımızın konfigürasyonları değişiyor. 355 Airbus için anlaşma yaptık. Buradan da AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz. 2022'de THY 14,8 milyar dolar getirdi Türkiye'ye. Bunun 5,9 milyar doları Türkiye'de kaldı. Geçen seneki rakamımız 16,2 milyar dolar, bunun da 8 milyar doları kalmış Türkiye'de. AJet, Sabiha Gökçen'den Türkiye'ye ihracat kapısı olacak" diye konuştu.