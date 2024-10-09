AJet’in yeni hedefi 20 milyon yolcu

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Türkiye'nin en genç hava yolu firması olarak ilk uçuştan bugüne 12 milyon yolcu taşıdıklarını, yıl sonuna kadar da 16 milyon yolcuya ulaşacaklarını belirterek, "Önümüzdeki sene de 20 milyonun üzerinde yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. AJet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ardından, Tuzla kentini de uçuş ağına ekledi. Haftada bir gün (pazartesi) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer düzenlenmeye başlandı. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ilk uçuşla ilgili düzenlediği basın toplantısında, tuz yataklarıyla da tanınan Tuzla'ya açtıkları hattın, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.Sarp, "Bosna Hersek'te uçabileceğimiz ikinci büyük şehir arayışımız vardı, Tuzla'yla aynı zamanda Osmanlı tarih ve kültür miraslarından kalan bağlantılarımız da var. Yabancı hava yollarının da yoğun olarak operasyon yaptığı, kendi içinde yıllık 500-600 bin trafiğin olduğu büyük bir havalimanı. Potansiyeli yüksek" diye konuştu. Sarp, Tuzla'dan Avrupa'ya en fazla uçuş gerçekleştiren Avrupalı düşük maliyetli bir taşıyıcının bu pazardan çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada büyük bir boşluk var. Tuzla bölgesinin Avrupa'da yüksek bir nüfus var. Yıllık 600 bin kişinin Tuzla'ya gelmesi, ciddi bir rakam. Bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl olacak? Diyelim ki Danimarka'dan bir Bosna Hersek vatandaşı direkt uçamıyor, İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na getireceğiz, oradan Tuzla'ya taşıyacağız ya da dönüşlerini bu şekilde sağlayacağız. Bu trafiği alacağız."