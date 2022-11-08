AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Hizmet belediyeciliği bizimle başladı

Türkiye'nin yerli ve milli haber kanalı A Haber tarafından dün (7 Kasım 2022, Pazartesi) Turkuvaz Medya Merkezi'nde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi", Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin özel konuk olarak yer aldığı 'Türk Belediyeciliğinin Gelişim Sürecinde Ak Parti Modeli ve 2024 Yerel Seçimleri' özel oturumuyla sona erdi.
"HİZMET EDECEĞİZ, KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ"
A Haber Spikeri Merve Türkay ve A News Haber ve Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını cevaplayan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te belediye başkanı seçilmesiyle hizmet belediyeciliğinin başladığını söyledi. Özhaseki, "Gerçekten hizmet ettik. Biz 'Hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, mazeret üretmeyeceğiz ve çalışacağız' dedik. Biz böyle başladık. Hizmet belediyeciliğinin nasıl yapılacağı konusunda güzel örnekler ortaya koyduk ve AK Parti iktidar olunca şehirlerde büyük işler yapılmaya başlandı" dedi.
1994'teki yerel seçimlerde iş başına geldiklerini ancak o dönemde büyük zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:
"AVRUPA İLE YARIŞAN ŞEHİRLER ORTAYA ÇIKTI"
"O dönemde her türlü önümüzü kestiler. Karşı mahalleye su gidecek, kara yollarından izin almamız mümkün değil. Bana kaç yüz tane dava açıldığını, kaç yüz sene istediklerini hatırlamıyorum. Hepsi yalan yanlış işler. Hele hele bir 28 Şubat süreci yaşadık. Zulümdü resmen. Çalıştırmadılar. Sonra AK Parti iktidara gelince, bütün belediye başkanlarımız daha iyi işler yaptı. Alt yapı bitti, üst yapı için izinler alındı. Hizmet belediyeciliği dediğimiz farklı bir model ortaya koyduk. 94 öncesi ideolojik bir tavır vardı. 'Raylı sistem getireceğim, param var' dedim. 'Hazine garantisi istemiyorum' dedim, bana izin vermediler. İktidar olunca bütün bunlara izin aldığımız bir dönem başladı. Avrupa ile yarışan şehirler ortaya çıktı."
'BELEDİYECELİKTE DEVRİM 1994'TÜR'
Yerel yönetimler tanımlamasının, ilk Tanzimat Fermanı ile ortaya çıktığını dile getiren Özhaseki, "Bizde belediyecilik tarihi yenidir. 1960-70-80'li yıllara gelirken, sol belediyelerin ideolojik tavır ve işlemleriyle karşı karşıya kaldık. Belediyeler, hizmetten ziyade kendi dünya görüşleri kapsamında 'insanları nasıl kullanırız' mantığıyla hareket etti. Sağlıksız ve kimliksiz bir yapı oluştu. Bu hüzün verici hadisedir. Bazı tarihler dönüm noktasıdır. 1946 tarihini kimse unutmaz. Çok partili sisteme geçişten bahseder herkes. Belediyecilikte de devrim gibi olan tarih 1994'tür. Cumhurbaşkanımız, 1994'te İstanbul'da hizmet anlayışıyla çıktı. Biz 'kimseyi ayırmayacağız, sağcı-solu demeyeceğiz, Türk, Kürt, Sünni, Alevi asla söylemeyeceğiz' dedik. Mazeret üretmeyeceğiz, çalışacağız' dedik. Biz böyle başladık" diye konuştu.
Yerel seçimlerden bugüne 3,5 yıla yakın bir süre geçtiğine işaret eden Özhaseki, "Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ciddi sıkıntılar var. Daha önce AK Parti döneminde başlatılan projelerin sonlandırıldığı, 'temel atmama' törenlerini gördük ya da kapatılan metro inşaatlarını gördük. Vatandaş bize güveniyor, bize oy veriyor. Niye oy veriyorlar? Prensiplerin elbette ki çok büyük faydası var. Hizmet ediyoruz, çalışıyoruz. Güzel işler ortaya koyduk. Ve insanlar da bunu görüyorlar, takdir ediyorlar. Şimdi yeni dönemde başka bir belediyecilik anlayışı ortaya çıkmaya başladı. Algı belediyeciliği diyebileceğimiz, daha çok yalana veya sosyal medya rüzgarına dayalı bir belediyecilik anlayışı. Yapmadıkları halde yapıyormuş gibi, hizmet etmedikleri halde ediyormuş gibi bir havayla işi devam ettirdi. Bu ne kadar sürer? Kısa sürede biter. O algılar hepsi uçucu, geçici" değerlendirmesinde bulundu. 20 yıldır iktidarda olduklarına işaret eden Mehmet Özhaseki, her alanda devasa hizmetler sunduklarını söyledi.
GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
A Haber tarafından düzenlenen '21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin sponsorluğunu Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Havalimanı, Koza Altın İşletmeciliği, Papara, Türk Telekom, Vakıf Leasing ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı üstlendi.