AK Parti iktidarında kararlı adımlar! Dev yatırımlar Türkiye’yi uçurdu

Türkiye AK Parti iktidarları döneminde havacılık alanında yaptığı yatırımlarla 2003'te 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükseltti. İç hatlarda uçulan nokta sayısı çapraz uçuşlar ile desteklendi. Türkiye hava sahası adeta havayolu ağları ile örüldü. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 277 yeni nokta eklendi.
Uçuş ağı Şubat 2022 itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştı. 2022 Şubat ayı sonunda uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artışla 218 bini aştı. 2003'te 34 milyon 443 bin olan toplam yolcu sayısı pandemi öncesi 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 209 milyona ulaştı.
Yarın açılışı yapılacak Tokat Yeni Havalimanı'nın ardından Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı da nisan ayında hizmete açılacak.
Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki havalimanı, 100 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edildi.
3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 3 adet taksi yolu, 2 adet aprondan oluşan havalimanı, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliği ile de Doğu Karadeniz Bölgesinin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek.