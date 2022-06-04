AK Parti’de kamp mesaisi! Bakan Nebati sunum yaptı: Öncelikli konumuz enflasyonla mücadele

"İKİNCİ ÇEYREKTE EKONOMİ OLUMLU GÖRÜNÜMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Nebati, küresel ekonomide likidite ve talep koşullarının zayıfladığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin, güçlü ve dengeli büyüme, kuvvetli istihdam artışı, ihracattaki rekor seviyeler ve tüm zorluklara rağmen artışını sürdüren makine teçhizat yatırımlarıyla ön plana çıktığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncü göstergeler, yılın ikinci çeyreğinde ekonominin olumlu görünümünü sürdürdüğüne işaret etmektedir. Türkiye'nin küresel ekonomide zorlukların arttığı bu dönemde elde ettiği olumlu performansta, güçlü kamu mali dengeleri, düşük borçluluğu, reel kesim döviz açık pozisyonunda son yıllarda görülen azalma ve sağlam bankacılık sektörü yanında ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceliklendiren politika seti etkili olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber uygulanan bu politika setiyle birlikte ticarete konu olan ve döviz kazandırıcı sanayi ve turizm gibi sektörlerin yeniden hız kazanması önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur."