AK Parti’den 2 milyon 141 bin aboneye elektrik tüketim desteği

2021'de borcunu ödemediği için elektriği kesilen mesken abone sayısının 2,7 milyon olduğu, geçen yıl 2,5 milyon mesken abonesinin de borcunu ödediği ve elektriğinin tekrar açıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı 22 Nisan'da Türkiye genelinde tüm abone grupları (ticarethane, sanayi, tarımsal sulama, aydınlatma) içinde 278 bin abonenin elektriğinin, borcunu ödemediğinden dolayı kesik olduğu, bunun ise 198 bininin mesken abonesi olduğu ifade edildi.

Türkiye'de 47,5 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Genele oranla bakıldığında yüzde 0,6'nın altında bir kesinti olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl Türkiye'de toplam 374 milyon fatura kesildiği, söz konusu faturalar içinde tüm abone grupları dahil 3,4 milyonun ödenmediği, söz konusu oranın ise yüzde 0,9 olduğu ifade edildi.

Bu sayının içine aynı abonenin birden fazla fatura ödememesi de giriyor. Örneğin; elektrik faturasını ödemeyi unutan bir abonenin elektriği kesiliyor. Ardından abone faturayı ödüyor ve tekrar açılıyor. Veya yazlık konutunun faturasını ödemeyen abonenin elektriği kesiliyor. Abone bir dahaki yaza açtırıyor. Bu gibi durumlarla 3,4 milyona dahil olduğu öğrenildi.

GEÇEN YIL 2,5 MİLYON MESKEN ABONESİ DE BORCUNU ÖDEMİŞ

2021'de borcunu ödemediği için elektriği kesilen mesken abone sayısı 2,7 milyon. Geçen yıl 2,5 milyon mesken abonesi de borcunu ödemiş ve elektriği tekrar açılmış. Sosyal devlet anlayışla elektrikte ve doğal gazda ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara yardımlar yapılıyor. Sadece geçen yıl 2 milyon 141 bin aboneye yaklaşık 1,5 milyar lira Elektrik Tüketim Desteği verildi.

KESİNTİ SAYISI SÜREKLİ DÜŞÜYOR

AK Parti Hükümeti tarafından yapılan desteklerle elektrikte borç dolayı kesinti sayısı sürekli düştüğü öğrenildi. 2015'te 4,6 milyon abonenin zamanında borç ödememesi nedeniyle elektrik kesinti işlemi yapılmışken bu sayı verilen desteklerin de etkisiyle 2021'de yaklaşık yüzde 40 düşerek 2,7 milyona geriledi. Son yıllarda bu sayının sürekli gerilediği dikkati çekiyor. 2021 yılında 2,5 milyon mesken abonesi de borcunu ödemiş.