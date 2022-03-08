AK Parti'den "iklim değişikliği için" önlem paketi

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması ile birlikte buna uyum için gerekli çalışmalar için de düğmeye basmıştı. Bu kapsamda AK Parti, öncelikli olarak çıkartılması gereken konularda bir yasa teklifi hazırlığı da başlattı. Teklif önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınıp hızla yasalaştırılacak.

Teklifin bu kadar hızlı gündeme gelmesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile doğalgaz ve enerji temini konusunda dünyanın yaşadığı sıkıntılar ile yüksek fiyatlar da etkili oldu.

YEŞİL ENERJİYİ TEŞVİK

Paris İklim Anlaması ile birlikte üretilen ürünlerde kullanılan malzemeden enerjiye kadar bir dizi önlem devreye girecek. Teklifte, Türk işletmelerinin hızla yeşil enerjiye dönüşümlerini sağlayıp ihracatta herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamalarına dönük düzenlemeler de olacak. Bunun için yeşil enerjiye dönüşüm için uygun teşvikler ve kredi verilecek.

KENDİ İÇİN ÜRET, FAZLASINI SAT

Yenilenebilir enerjinin teşviki, tüm kapasitenin kullanımının sağlanmasına dönük de bazı adımlar atılacak. Bu kapsamda kendi ihtiyacını karşılamak için güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji üretenlerin kapasitesinin tamamını kullanması için de düzenleme yapılacak. Şirketler ürettikleri enerjinin fazlası şehir şebekesine bağlanacak. Uygulamanın teşvik edici olması ve enerji güvenliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

HAZİNE ARTIKLARI İÇİN DÜZENLEME

Yapılan çalışmalar kapsamında, "Hazine artığı" olarak isimlendirilen ve özellikle Ege Bölgesi'nde bulunan arazileri sahiplerine satışına ilişkin. Türkiye'ye gelen göçmenlere yerleşmeleri arazilerin o dönem tapu kayıtları ile kadastro geçtikten sonraki durumları farklı. Örneği verildiği dönem 100 dönüm arazi kadastro geçtikten sonra 110 dönüm olduğu görülmüş.10 dönümlük bölüme "Hazine artığı" deniliyor. Buraların sahiplerine uygun fiyatlara satılmasına olanak tanınacak.