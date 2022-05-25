AK Parti’den kadın girişimci seferberliği

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali buluşmaları kapsamında kırsal kalkınmaya, kadın girişimcilik oranının artırılmasına ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilen toplantılarda, iş kurmak ve meslek edinmek isteyen kadınlarla bir araya geliniyor. Kadınların işgücüne katılım oranlarının da artırılması amaçlanan, halka açık gerçekleştirilen buluşmalar bugüne kadar 65 ilde, yaklaşık 24 bin 795 katılımcı ile gerçekleştirildi.İlki geçen yıl Nisan ayında Hakkari'de yapılan buluşmalar son olarak Ankara'da gerçekleşitirildi. Programda devletten aldığı desteklerle işlerini kuran kadınlar başarı hikayelerini paylaştı.
DESTEKLERDEN HABERİ OLMAYAN KADIN KALMASIN
"AK Parti kadın kolları iyi bir takım" diyen Ayşe Keşir, "5,5 milyon kadın üyemiz var. Bu da AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu gösteriyor. İyi işleri iyi takımlar başarır AK Parti kadın kolları iyi bir takımdır. Cumhurbaşkanımızın " Kadını dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiş demektir, kadın yoksa insan yoktur" sözü bizim moddomuz oldu. Biz AK Parti olarak kadınların üretime katılmasına önem veriyoruz ve bu yüzden bu projeyi hayata geçirdik. Devletin kadınlara verdiği desteklerden haberi olmayan kadın kalmasın diyerek yola çıktık. Bu programlar sayesinde devlet desteği ile işini kuran kadınlar diğer kadınlara ilham veriyorlar" dedi.
DESEKLERİN YÜZDE 41'İ KADIN GİRİŞİMCİLERE VERİLDİ
Kadın emeği projesini önemsediklerini belirten Keşir, "Güçlü kadın güçlü aile denmektir, güçlü aile de güçlü Türkiye demektir. Büyük Türkiye hayalini girişimci, çiftçi, sanayici kadınların omuzunda yükselteceğiz. Kadınların üretime katılaması için hükümet olarak pozitif ayrımcılık yaptık. 2021'de KOSGEB'in desteklerinin yüzde 41 i kadın girişimcilere verildi. Yine 2021'de bu oranda 210 milyonu aşan bir ödenek kadın girişimcilere işlerine kursunlar diye verildi. Keza Tarım Bakanlığında 57 bin kadın çiftçi desteklendi işlerini büyütsünler ya da hayvan, fide, sera ve pek çok destek var birazdan görecekseniz onları. Onlardan faydalanarak üretime katılsınlar, ev ekonomisine destek versinler, çocuklarının hayallerini gerçekleştirsinler diye. Biz, istiyoruz ki sizlerin aracılığıyla daha çok kişiye ulaşalım" diye konuştu.
DEVLET DESTEKLERİ ANLATILDI
Etkinlikte, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök moderatörlüğünde, hibe alan ve işini büyüten kadınlar, hikayelerini anlattı. İş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlara, KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler hakkında bilgi verildi.
VEKİLLER VE BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI
Programa, Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile partililer katıldı.