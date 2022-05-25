AK Parti’den kadın girişimci seferberliği

DESEKLERİN YÜZDE 41'İ KADIN GİRİŞİMCİLERE VERİLDİ

Kadın emeği projesini önemsediklerini belirten Keşir, "Güçlü kadın güçlü aile denmektir, güçlü aile de güçlü Türkiye demektir. Büyük Türkiye hayalini girişimci, çiftçi, sanayici kadınların omuzunda yükselteceğiz. Kadınların üretime katılaması için hükümet olarak pozitif ayrımcılık yaptık. 2021'de KOSGEB'in desteklerinin yüzde 41 i kadın girişimcilere verildi. Yine 2021'de bu oranda 210 milyonu aşan bir ödenek kadın girişimcilere işlerine kursunlar diye verildi. Keza Tarım Bakanlığında 57 bin kadın çiftçi desteklendi işlerini büyütsünler ya da hayvan, fide, sera ve pek çok destek var birazdan görecekseniz onları. Onlardan faydalanarak üretime katılsınlar, ev ekonomisine destek versinler, çocuklarının hayallerini gerçekleştirsinler diye. Biz, istiyoruz ki sizlerin aracılığıyla daha çok kişiye ulaşalım" diye konuştu.