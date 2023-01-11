AK Parti’li Güneş: Karadeniz doğal gazı Türkiye’ye çok büyük katma değer sağlayacak

Niyazi Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin" Karadeniz'de yapıldığını anımsattı. 2,5 yıldır yapılan çalışmanın sonucunda doğal gazın milletin kullanımına sunulmasında son aşamaya gelindiğini ifade eden Güneş, bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiği bilgisini verdi.

Deniz tarafında test işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Güneş, "Bulunan doğal gazı ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayacak boru hatları da tamamlandı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan Karadeniz doğal gazı, Cumhuriyet tarihinde, 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize çok büyük katma değer sağlayacak." dedi.

Bölgede ve Filyos'da oluşan gelişmeler kapsamında Karabük-Yenice-Zonguldak hattında trafiğin yoğunlaştığını kaydeden Güneş, "Filyos- Karabük hattı aynı zamanda Anadolu'ya çıkış kapısı durumunda. Bu sebeple ivedilikle Karabük Yenice- Bartın- Filyos hattının bölünmüş yol haline getirilmesi için proje çalışmalarına başlanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talebimiz." ifadelerini kullandı.