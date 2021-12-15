AK Partili Hamza Dağ: Ücretli çalışan sayımız artıyor ve bütçe fazlası veriyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Türkiye ekonomisi hakkında sosyal medyadan bilgiler paylaşarak bir açıklama yaptı.

"ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYIMIZ ARTIYOR VE BÜTÇE FAZLASI VERİYORUZ"

Dağ resmi Twitter hesabından, "Ücretli çalışan sayımız artıyor ve bütçe fazlası veriyoruz. Ekim ayı için geçen yıla oranla 1 milyon 100 bin kişinin daha ücretli çalışan olmasıyla %8,6 oranında artış kaydettik. Merkezi yönetim bütçe dengesi ise kasımda 32 milyar TL fazla verdi."

"İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dağ sözlerine şöyle devam etti: "Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamız neticesinde olumlu gelişmeler görmeye, ekonomisi daha sağlam temellere sahip bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."