AK Partili vekiller Diyarbakır’da fabrikalarda incelemelerde bulundu

Önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile AK Partili Milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Partili kalabalık bir gurup, OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Fidan ve yönetimine "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. OSB İdare Binasında gerçekleşen ziyaret sonrası Bakan Eker ve Başkan Fidan ile beraberindeki kalabalık heyet ile birlikte sırasıyla fabrikaları gezdi.
Eker, Diyarbakır'ın artık huzur kenti olduğunu belirterek, Diyarbakır'ın sanayi yatırımında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.
OSB'de 386 fabrikanın üretim halinde olduğunu belirten Eker, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, organize sanayi bölgemizin bir takım temel yatırımları ve hizmetleri desteklendi. Bunlardan en önemlisi, arıtma tesisinin kurulmasıdır. Özellikle tekstil sanayi için çok önemli. Çünkü arıtma boyahanelerinin yapımı da kumaş ile nitelikli tekstil üretiminin en önemli ve en zor aşamasıdır. İçinde bulunduğumuz tesis önemli bir iplik üretim tesisidir. Burada yıllık 16 bin ton iplik üretiliyor. Bunun en önemli özelliği de organik Diyarbakır pamuğu ile üretiliyor olmasıdır. Şu anda devam etmekte olan yatırımla, sadece içinde bulunduğumuz tesisin üretimi yıllık 80 bin ton kapasiteye çıkıyor. İhracat ve tekstilin bütün aşamaları bir arada bütünleşmiş şekilde yapılabiliyor. Bu istihdam, gençlerimizin aş ve iş sahibi olması demektir" dedi.
YILSONUNA KADAR 60 TESİS TAMAMLANACAK
Bu yılsonuna kadar 60 tesisin tamamlanmış olacağı müjdesini veren Eker, "Besi Organize Sanayi bölgemiz ayrıca faaliyet göstermekte. Yılsonuna kadar burada 60 tesis tamamlanmış olup, faaliyete girecek. Bu, binlerce insanın iş sahibi olması demektir. Ayrıca tekstil organize sanayi bölgesi Diyarbakır'da Türkiye'nin ilk besi organize bölgesidir. Diyarbakır'ın bu manada pamuk üretim bölgesi olması, dünya standartları üzerinde pamuk üretebilecek kaliteye sahiptir. Tekstil ve diğer iş kolu faaliyetlerinde Diyarbakır, istihdam ve yeni cazibe merkezi olma yolunda" şeklinde konuştu.