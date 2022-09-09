AK Partili vekiller Diyarbakır’da fabrikalarda incelemelerde bulundu

OSB'de 386 fabrikanın üretim halinde olduğunu belirten Eker, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, organize sanayi bölgemizin bir takım temel yatırımları ve hizmetleri desteklendi. Bunlardan en önemlisi, arıtma tesisinin kurulmasıdır. Özellikle tekstil sanayi için çok önemli. Çünkü arıtma boyahanelerinin yapımı da kumaş ile nitelikli tekstil üretiminin en önemli ve en zor aşamasıdır. İçinde bulunduğumuz tesis önemli bir iplik üretim tesisidir. Burada yıllık 16 bin ton iplik üretiliyor. Bunun en önemli özelliği de organik Diyarbakır pamuğu ile üretiliyor olmasıdır. Şu anda devam etmekte olan yatırımla, sadece içinde bulunduğumuz tesisin üretimi yıllık 80 bin ton kapasiteye çıkıyor. İhracat ve tekstilin bütün aşamaları bir arada bütünleşmiş şekilde yapılabiliyor. Bu istihdam, gençlerimizin aş ve iş sahibi olması demektir" dedi.