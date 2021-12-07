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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele güçlendirildi

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele güçlendirildi
HÜKÜMET, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni yöntemleri devreye almaya devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) petrol piyasasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayi denetim sistemine kurmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli markası altında faaliyet gösteren bayilerinde, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığıyla kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurması ve uygulaması gerekecek. Dağıtıcı lisansı sahibi ve yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tüm verilerden sorumlu olacak. ANKARA
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Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele güçlendirildi
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