Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları yeniden belirlenecek. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? Petrol ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları son dönemde daha çok petrol fiyatları ile şekilleniyor. Bunun nedeni döviz kurlarındaki oynaklığın azalması olarak dikkat çekiyor.
MAZOT FİYATI 25 LİRANIN ALTINA İNECEK
Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşecek. Bu akaryakıt indirimi ile halinde motorinin litresi İstanbul'da 24,82 liraya düşecek. Dizel araçlar depolarını Ankara'da 24,95 liraya, İzmir'de ise 24,98 liraya dolduracak.
Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 1,5 liraya inecek.
PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Petrol fiyatları için düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Dolar endeksi Waller'ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 106,9 seviyesinden başladı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
SIFIR VAKA POLİTİKASINDAKİ YUMUŞAMA DÜŞÜŞÜ SINIRLADI
Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...
BENZİN FİYATI
İstanbul 22,68 TL
Ankara 22,84 TL
İzmir 22,83 TL
MAZOT FİYATI
İstanbul 26,33 TL
Ankara 26,51 TL
İzmir 26,53 TL