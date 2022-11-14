Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıta YENİ indirim geldi! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Fark 1,5 liraya iniyor!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:54 Son Güncelleme: 14.11.2022 16:54

Akaryakıta YENİ indirim geldi! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Fark 1,5 liraya iniyor!

Akaryakıta YENİ indirim geldi! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Fark 1,5 liraya iniyor!

Brent petrol için yaşanan gerileme sonrası akaryakıt indirimi geldi. Bilindiği üzere benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt litre fiyatları petrol tarafında yaşanan dalgalanmalarla yön buluyor. Yeni indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları yeniden belirlenecek. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? Petrol ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları son dönemde daha çok petrol fiyatları ile şekilleniyor. Bunun nedeni döviz kurlarındaki oynaklığın azalması olarak dikkat çekiyor.

MAZOT FİYATI 25 LİRANIN ALTINA İNECEK

Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşecek. Bu akaryakıt indirimi ile halinde motorinin litresi İstanbul'da 24,82 liraya düşecek. Dizel araçlar depolarını Ankara'da 24,95 liraya, İzmir'de ise 24,98 liraya dolduracak.

Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 1,5 liraya inecek.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları için düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

DİYABET HER YIL 6.7 MİLYON CAN ALIYOR
DİYABET HER YIL 6.7 MİLYON CAN ALIYOR

Dolar endeksi Waller'ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 106,9 seviyesinden başladı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

SIFIR VAKA POLİTİKASINDAKİ YUMUŞAMA DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI

İstanbul 22,68 TL
Ankara 22,84 TL
İzmir 22,83 TL

DİYABET HER YIL 6.7 MİLYON CAN ALIYOR
DİYABET HER YIL 6.7 MİLYON CAN ALIYOR

MAZOT FİYATI

İstanbul 26,33 TL
Ankara 26,51 TL
İzmir 26,53 TL

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
DİYABET HER YIL 6.7 MİLYON CAN ALIYOR
DİYABET HER YIL 6.7 MİLYON CAN ALIYOR
ARKADAŞINA GÖNDER
Akaryakıta YENİ indirim geldi! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Fark 1,5 liraya iniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA