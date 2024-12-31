Akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranına sınır getirildi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurtiçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor. Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak. Sınır getirilmesiydi oran yüzde 8 olacaktı. Bu hamle enflasyonu 0.2 puan aşağı çekecek.

12 MİLYARDAN VAZGEÇİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak" dedi. Bu yıl temmuz- kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7.12 olduğuna işaret eden Şimşek, "Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz" dedi.