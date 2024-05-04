Akaryakıtta tek fiyat 15 Mayıs’ta başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) üzerinde çalıştığı farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin de istasyonlarda aynı fiyata satılması uygulaması 15 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. EPDK, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin satışına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Forceultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave- yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. EPDK hazırladığı düzenlemeyle istasyonlarda tek fiyat dönemini başlattı. Söz konusu karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.EPDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi.Özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının kararın en önemli gerekçeleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlgili lisans sahiplerinin gerekli uyum çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartları ile karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (DAKİS) ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."EPDKpetrol piyasası mevzuatına göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0.5 oranını geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini akaryakıta ekleyebildiğini paylaştı. Söz konusu katkılama işlemi için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yı bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedildi.