Akaryakıtta vergi yükü Avrupa Birliği’nin altında

Akaryakıtürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ile depremin maliyetlerinin bütçe üzerindeki etkisinin bir miktar azaltılmasının hedeflendiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin, 2016 yılında GSYH içindeki payının yüzde 4.58 iken 2022'de yüzde 2.80'e, vergi gelirleri içindeki payının ise 2016'da yüzde 26.23 iken 2022'de yüzde 17.84'e düştüğüne dikkat çekti.Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranının yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38.5 seviyesinde kaldığı ifade edildi. Maktu ÖTV tutarlarının benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira, diğerlerinde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artırıldığı belirtilen açıklamada, "Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır" denildi.ARTIŞA rağmen Türkiye halen benzin ve motorinde Avrupa'da en ucuz 4. ülke. Yunanistan'da benzin 2,057 dolar iken Türkiye'de 1,3 dolar. Benzinin dolar cinsinden fiyatının en yüksek olduğu ilk 3 ülke 2,297 dolarla İzlanda, 2,231 dolarla Finlandiya, 2,174 dolarla Hollanda.