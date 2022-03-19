Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akasya, Colony ile token çıkardı
Giriş Tarihi: 20.3.2022

Akasya, Colony ile token çıkardı

Akasya, Colony ile token çıkardı
AKASYA AVM, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş. (Colony) ile blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili işbirliği anlaşması imzaladı. Akiş GYO A.Ş. Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy "Akasya Token, blockchain teknolojisinin gelecekte getireceği olanaklara ilk erişim olanağı sunması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Akasya Token bir ödeme aracı değil, bunun yerine 'utility token' olarak bilinen fayda bazlı bir token türü olarak geliştirildi" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Akasya, Colony ile token çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA