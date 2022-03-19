Akasya, Colony ile token çıkardı

AKASYA AVM
, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş. (Colony) ile blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili işbirliği anlaşması imzaladı. Akiş GYO A.Ş. Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy "Akasya Token
, blockchain teknolojisinin gelecekte getireceği olanaklara ilk erişim olanağı sunması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Akasya Token bir ödeme aracı değil, bunun yerine 'utility token' olarak bilinen fayda bazlı bir token türü olarak geliştirildi" dedi.