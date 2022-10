Akbank, Cumhuriyet Bayramı'nı 29 Ekim'de dijital kanallar üzerinde yayınlanan özel bir reklam filmiyle kutluyor. Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadın sporcu olmayı başaran 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun yer aldığı 1.5 dakikalık reklam filmi, Türkoğlu'nın yüzmeye başlama hikayesi üzerinden Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in sporcu bir gencin hayatına ve hayallerine nasıl ilham olduğunu anlatıyor.

"Bugün kalbimiz Cumhuriyet için atıyor" ana mesajı ile başlayan film, Türkoğlu'nun 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakika süren tarihi rekora imza atmasıyla ve bunu başardıktan sonra nasıl yüzmeye cesaret ettiğini anlatmasıyla devam ediyor. Reklam filminde Türkoğlu'nun küçükken yüzmeyle ilk tanıştığı fotoğraflar da yer alıyor.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin gücünü arkasında hisseden ve buradan ilham alan gençlerden yola çıkarak oluşturulan filmle ilgili görüşlerini paylaşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "Biz gençlerimizi geleceğimizin mimarları olarak görüyor, onların geleceği şekillendirme yetisine güveniyoruz. Cumhuriyetimiz içinde barındırdığı değerlerle her daim genç kalacak ve her devirde hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlerin önünü açacak. Biz de filmimizle gençlerin gözünden cumhuriyet, nasıl başkalarına da ilham veren başarı hikayelerine dönüşüyor; Aysu Türkoğlu'nun hikayesiyle bunu bir kez daha hatırlayalım istedik. Ülkemizin her yerinde belki de binlerce Aysu var. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken filmimizin tüm Aysular'a ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Bu reklam filminin hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere umut ve güç olması temennisinde bulunan Aysu Türkoğlu, Atatürk'ün ve kurduğu cumhuriyetin gençlerinin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için en büyük güç olduğunun altını çizerek, "Ben de bir genç olarak bu gücü arkamda hissediyor ve buradan ilham alıyorum" dedi.

Akbank 29 Ekim'i gerçek bir başarı hikayesi ile kutluyor!