Akbank’ın yapay zeka çözümlerine ödül

AKBANK, Global Finance tarafından düzenlenen AI in Finance Awards 2025'te yapay zeka çözümleriyle ödüllere layık görüldü. Akbank, yapay zeka çözümleriyle "Yapay Zekada Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası", bankacılık ürün ve süreçleri üzerine oluşturduğu büyük dil modeli "Akbank LLM" ile "Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası" ödüllerini kazandı. Küresel kazananların açıklandığı ödül töreninde ise Akbank, "Yapay Zekada Dünyanın En İyi Bireysel Bankası" ünvanını elde ederek uluslararası bir başarıya imza attı. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yapay zekanın kurumların nasıl düşündüğünü, nasıl karar aldığını ve nasıl değer ürettiğini belirleyen temel bir unsur haline geldiğini belirtti. Akbank'ın bu dönüşümü erken dönemde öngördüğünü aktaran Gür, "Akbank, böylece uluslararası finans arenasında da öncü konumunu görünür kıldı. Yapay zekayı bankamızın bütün reflekslerine entegre edecek bir strateji belirledik" diye konuştu.