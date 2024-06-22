Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Akbank, 500 milyon dolar tutarında yüzde 7.50 faiz oranıyla sürdürülebilir yurtdışı tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında talep geldi. Bu işlemle beraber Akbank'ın sürdürülebilir fonlama payı yüzde 66 seviyesine yükselmiş oldu. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 42 İngiltere ve İrlanda, yüzde 21 Amerika, yüzde 20 Avrupa, yüzde 13 Orta Doğu ve yüzde 4 Asya olarak gerçekleşti.Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yatırımcılar tarafından tahvil ihracımıza gösterilen ilgi, ülkemizin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve yarattığı güveni bir kez daha göstermiştir" dedi. Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise ihraç ile bankanın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını gösterdiğini söyledi.