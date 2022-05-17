Akçakoca’da turizm sezonu erken açıldı

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehre yakın konumda bulunan Akçakoca, mavi bayraklı plajları, tarihi Ceneviz Kalesi ve dinlenme alanlarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

İlçede geçen yıl haziranda başlayan turizm sezonu, hava sıcaklıklarının artmasıyla bu yıl erken açıldı. Akçakoca'ya gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistler, sahilde vakit geçirdi, tekne turlarına katılıp eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, AA muhabirine, tüm işletmelerin sezona hazır olduğunu söyledi.

Belediye olarak misafirleri Akçakoca'da ağırlamaktan memnun olacaklarını ifade eden Yılmaz, "Tüm il ve ilçelerden turistleri Akçakoca'ya bekliyoruz. Huzur içinde, güvenli şekilde tatillerini geçirebilirler. Akçakoca bilindiği gibi Batı Karadeniz'in incisidir. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakındır. Yıldızlı otellerinden ev pansiyonuna kadar konaklama imkanları vardır. Denizimiz güzel, doğamız güzel. Halk plajları mevcut. Ayrıca, Ceneviz Kalesi'nin restorasyonu bitti. Tüm turistleri bekliyoruz." diye konuştu.