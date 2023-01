Akdeniz Belediyesi’nden organik tarımda atak

Göreve geldiği günden bu yana kenti ve ilçeyi değiştiren birçok projeye imza atan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediye olarak tarımsal üretimde güçlü bir hamle başlattı. Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde; ilçeye bağlı kırsal bölgelerde Şeker Otu (Stevia) Moringa Bitkisi, Şevketi Bostan, Maralfalfa, organik Ata Tohumu ve Atalık Karakılçık Buğdayı tohumu yetiştirilip hasadı yapılıyor; üretici ve besicilere destek veriliyor. Böylelikle Akdeniz Belediyesi, organik tarımsal üretimle de öne çıkarak diğer belediyelere örnek oluyor.Tarımsal üretimde başlattıkları projeleri değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; "Koronavirüs salgını döneminde insanlık ailesi olarak yaşadığımız ciddi sıkıntılar, her türlü gıda üretiminin önemini ve erişimini bir kez daha ispatlamıştır. Ülkemiz, bereketli toprakları ile birçok temel gıda ürününün üretimi için uygun ve büyük bir coğrafya. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz öncülüğünde, Akdenizli kadınların da katılımıyla başlattığımız atakla atıl arazilerimizi değerlendiriyoruz. Şeker Otu olarak bilinen Stevia ve çay olarak tüketilen Moringa bitkisi ile başlayan üretimimiz; Şevketi Bostan, Maralfalfa ve ardından Ata Tohumu ve Karakılçık Buğdayı tohumu ile devam ediyor" dedi. Kadınlar; Akdeniz'de üretimin ana gücü! Kırsal mahallelerde alternatif organik ürünler üretmek ve üreticileri de bu ürünlere teşvik etmek amacıyla yoğun bir tarımsal üretim hamlesi başlattıklarının altını çizen Başkan Gültak; "Üretimlerimizin ana gücünü Akdenizli kadınların oluşturduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Geçmiş yıllarda unutulup kaderine terk edilen kadınları, hayata ve istihdama kazandırıyoruz. Güçlü kadın; güçlü ekonomi ve güçlü ülke demektir. Zira toplumun yarısını oluşturan kadınları, hayatın, üretimin dışında tutmak düşünülemez. Kooperatifleşip üretmek, bütçesine katkı sunmak isteyen kadınların her zaman yanındayız. Nitekim Akdeniz'in üreten kadınları, hizmete açtığımız 'Kadın Emeği Diyarında' hiçbir ücret ödemeden diledikleri ürünleri de satabiliyor" şeklinde konuştu."Akdeniz Belediyemiz ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi işbirliğinde, Akdam Mahallesi'nde belediyemize ait 3 buçuk dönümlük araziye, halk arasında 'Şeker Otu' olarak bilinen, sağlık açısından faydalı ve ekonomik açıdan ciddi kazanç sağlayan binlerce Stevia Fidesini diktik.""Yine Akdam Mahallemizde, halk arasında çay şeklinde tüketilen Moringa bitkisinin tohumlarını toprakla buluşturduk. Şifa kaynağı Moringa'nın çayı ve tohumu, artı selüloz açısından gövdesi çok değerli. Bu yılın sonunda Moringa bitkisi üretiminde, ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde tohum üretmeyi başardık. Türkiye genelinde, bizim gibi Moringa üretimi yapan diğer belediyeler yılda sadece 1 hasat yaparken, biz 3 kez hasat yaptık.""Üç ayı aşkın süre önce, şifaları saymakla bitmeyen Şevketi Bostan tohumlarını ilçemize bağlı Bağcılar (İhsaniye-Melemez) Mahallesinde yaklaşık 2 dekarlık alanda toprakla buluşturduk. Şevketi Bostan otunun hasadını da yine kooperatif üyesi kadınların katılımıyla birkaç gün önce gerçekleştirdik.""Bölgemizde faaliyet gösteren besicilere destek amaçlı; yetiştirilmesi kolay, besin değerleri de yüksek, alternatif bir yem bitkisi olan Maralfalfa (Filotu) üretimine de başladık. Pilot bölge seçtiğimiz Yenitaşkent Mahallesi'nde, 2 dönümlük arazide 5 bin adet Maralfalfa çeliğini toprakla buluşturduk. Çok yıllıklı yem bitkisi olan Maralfalfa; bir sezonda dekarda, diğer yem bitkilerinden en az 3 kat fazla verim veriyor. Sezonda 3 defa hasat yapılabiliyor, her hasatta da dekar başına 20 tona yakın verim sağlıyor."Yakın dönemde başlayan yeni bir proje ile Akdeniz'de Ata tohumu ve Atalık Karakılçık buğdayı tohumu üretmeye başladıklarını da açıklayan Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Buğday; dünyada pek çok insanın gıda ihtiyacının karşılanması açısından büyük öneme sahiptir. Anadolu'da en az 10 bin yıllık bir tarihi olan buğday çeşitlerimiz; stratejik bir ürün olmasının yanı sıra ayrıca kültürel bir mirasımız. Bu gerçekten hareketle, belediyemize ait arazilerde, özellikle Akdenizli kadınlar eliyle gerçekleştirdiğimiz tarımsal üretimlerimizin yanı sıra; Ata Tohumu ve Karakılçık Buğdayının üretimine de başladık. Böylelikle ata yadigârı bu tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Türkiye toprakları, Anadolu coğrafyası; binlerce yıldır bereketin ve bolluğun merkezi olmuş, üzerinde yaşayan medeniyetleri asla aç bırakmamıştır. Dünyada kuraklığın anılmaya başlandığı bu dönemde; sahip olduğumuz bereketi ve bolluğu çocuklarımıza ve torunlarımıza ulaştırmak, ata yadigârı tohum çeşitlerimizi yaşatıp çoğaltmak için üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız." Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kuraklığın tüm dünyada kendisini iyice hissettirdiği bu dönemde gerçekleşen tarımsal üretimleri, 'damlama sulama yöntemi' ile gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.