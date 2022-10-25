Dünyada bir örneği daha yok! NATO ve TSK envanterine otomatik yol kapanı

21 ÜLKEYLE İHRACAT İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Asıl hedeflerinin Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, yurt içindeki teminden sonra amaçlarının ihracat olduğunu ifade ederek şu an 21 ülkeyle ürünün ihracatı ile ilgili görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Yıldırım, dünyada emsalsiz bir ürün olarak Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokentinde geliştirilen bir ürünün dünyaya pazarlanmasının hem üniversiteye, hem akademiye katkı sağlayacağını hem de akademisyenler ve öğrenciler için motivasyon olacağını sözlerine ekledi.

DÜNYADA PATENTLİ OLAN İLK VE TEK ÜRÜN

Elektrikli kapanın portatif olması ve mobil olarak bir personel tarafından kolayca taşınabilir olmasıyla avantajlı olduğundan bahsedenÜretim Sorumlusu Ahmet Türkmen, kapanın araçtan indirilip kurulmasının bir dakika sürdüğü ve bir kaç saniyede açılabildiğini böylece gelen araca acil müdahale sağlanabildiğini söyledi. Bu cihazlarınAvrupa'da Amerika'da havalı sistemlerle yapıldığını anlatan Türkmen, "Oradaki sistemde cihazın açılabilmesi için 11 bar civarında bir hava gerekiyor. Bu havanın emniyet araçlarıyla çalışması oldukça zor. Sistemi açmak için yanlarında yeterli batarya gezdirilemiyor. Kullanım zorluklarından dolayı motorlu olanın daha verimli olduğunu hesapladık. Bizim sistemimiz hem daha güçlü hem daha fazla kullanılıyor. Motorlu mekanik sistem sadece Türkiye'de Antalya'da var ve dünyada patentli olan ilk ve tek ürün." şeklinde konuştu.