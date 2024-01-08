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Giriş Tarihi: 8.1.2024 13:00

Akdeniz'den 2,1 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz'den 2023'te yılına ilişkin gerçekleşen ihracat rakamları paylaşıldı. Buna göre 2,1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi.

AA
Akdeniz’den 2,1 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, geçen yıl 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında sağladığı ilave destekler sayesinde 2023'te uzak pazarlarda etkinliklerini artırmak için yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların geçen yılın dış satımına olumlu yansıdığını aktaran Memiş, temel gıda alışverişlerinde sıkıntıların yaşandığı zorlu dönemde 80'den fazla ülkede ihracat hacmini artırdıklarını ifade etti.

Memiş, 2023'te sektörün Türkiye geneli ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 12 milyar 378 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"AHBİB olarak aralık ayında 185 milyon 650 bin dolar ihracata imza atarak 12 aylık süreçte 2 milyar 103 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Sektörümüzün yıllık ihracat performansına yüzde 17 destek sağladık. Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, sahip olduğu lezzet ve kaliteyle dünya piyasasında kabul görüyor. Geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Irak, İran ve İtalya ilk üçte yer aldı."

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Akdeniz'den 2,1 milyar dolarlık ihracat
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