Akdeniz’in bilim, teknoloji ve inovasyon üssü: Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar Mersin Üniversitesi

Kurulduğu günden bu yana bilimsel üretkenliği ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla hareket eden Mersin Üniversitesi, "Araştırma Üniversitesi" olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 30 yılı aşkın tecrübesini yenilikçi eğitim modelleriyle birleştiren üniversite, sadece bölgenin değil, Türkiye'nin de bilimsel kalkınmasına lokomotiflik yapıyor.Üniversite; bünyesinde barındırdığı Teknopark, Girişim Limanı, Teknoloji Transfer Ofisi, İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile genç girişimcilere ve akademisyenlere fikirlerini ticari değere dönüştürme fırsatı sunuyor. Özellikle savunma sanayi, yazılım, biyoteknoloji ve enerji alanlarında geliştirilen projeler, ulusal ve uluslararası arenada ses getiriyor. TÜBİTAK destekli öğrenci ve akademisyenlerin gerçekleştirdiği projelerde her geçen yıl başarısını artıran Mersin Üniversitesi, öğrencilerini sadece teorik bilgiyle değil, saha uygulamalarıyla da donatıyor. TEKNOFEST 2025 KKTC ve İstanbul gibi prestijli yarışmalarda dereceye giren öğrenci takımları ise üniversitenin mühendislik ve teknoloji alanındaki yetkinliğinin en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.Mersin Üniversitesi, akademik başarılarının yanı sıra kapısını kente açarak önemli sosyal hizmetlerde de bulunuyor. Akdeniz'in mavisi ile doğanın yeşilini buluşturan kampüs alanları, öğrencilere eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin hiç eksik olmadığı üniversitede, öğrenci toplulukları aktif bir rol üstleniyor. Çiftlikköy Kampüsü içerisinde açılan Vadi Kafe Restoran ile Yenişehir Kampüsü içerisinde hizmet vermeye başlayan Kampüs Kafe; uygun fiyatları, lezzetli menüleri ve ferah ortamıyla sadece üniversite personeli ve öğrencilerinin değil, Mersinli vatandaşların da uğrak noktası konumunda.Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile bölgenin en kapsamlı sağlık hizmetini sunan Mersin Üniversitesi; onkoloji, organ nakli ve çocuk diş hekimliği gibi pek çok alanda bölgenin referans merkezi konumunda. Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastaneler, hem sağlık eğitimi hem de sağlık turizmi açısından kentin en önemli değerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Tıp Fakültesi Hastanesi son iki yılda toplam 2.5 milyon vatandaşa hizmet verirken; Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ise açılmasından henüz bir yıl bile geçmemesine rağmen şimdiden 100 bine yakın hastayı ağız ve diş sağlığına kavuşturdu."Mersin Üniversitesi olarak temel önceliğimiz; millî ve manevî değerlerine bağlı, küresel rekabet gücüne sahip, bilimi toplumun faydasına sunan nesiller yetiştirmektir. Akademik kadromuzun güçlü birikimi ve öğrencilerimizin dinamizmiyle bilimsel üretimde çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon odaklı stratejilerimizle şehrimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sunuyoruz. Sanayi ile iç içe geçmiş, laboratuvardaki bilginin ürüne dönüştüğü bir ekosistem inşa ettik. Bu ekosistemde filizlenen fikirler, yarının büyük teknoloji şirketlerine dönüşüyor. Akademik başarılarımızın yanı sıra, yeni sosyal tesislerimizle kampüsümüzün kapılarını vatandaşlarımıza açarak kentle bütünleşen bir üniversite olma misyonunu da yerine getiriyoruz. Bu tesislerimizde uygun fiyatlı, hijyenik ve lezzetli menüler sunuluyor. Personelimiz, öğrencilerimiz ve Mersin halkı bu alanlardan büyük bir memnuniyetle faydalanıyor. Tüm bu çalışmalarımız, Üniversitemizin yalnızca bugünü için değil, geleceği için de güçlü bir altyapı oluştururken; bizler, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilimden sanata, sosyal ve kültürel alandan teknoloji ve sağlığa kadar her alanda öncü olmaya ve ülkemize değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz."