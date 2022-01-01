Giriş Tarihi: 1.1.2022 10:29

Akdeniz'in en çok turist alan şehri Antalya! 9 milyon 81 bin turist ağırladı DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, 2020'deki büyük kaybın ardından 2021'de toparlanma sürecine girdi. Antalya'ya 2021'de gelen toplam turist sayısı, 2020'ye göre yüzde 164 artışla 9 milyon 81 bin 502 kişiye ulaştı.