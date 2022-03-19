Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık projesi "Akdeniz'in En İyi Projesi" ödülünü aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'ye ait Sıfır Atık Projesi'nin, Akdeniz Parlamenter Asamblesince (AKDENİZ-PA) birinci seçildiğini duyurdu.

Akdeniz Parlamenter Asamblesinde 21 ülkenin bulunduğunu hatırlatan Bakan Murat Kurum, üye 21 ülkeden çok sayıda projenin aday olduğunu ve AKDENİZ-PA'da bütün projelerin görüşüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 9-10 Mart tarihlerinde Dubai'de düzenlenen 16. Genel Kurulda birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Sıfır Atık Projesi'nin hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldüğünün altını çizen Bakan Kurum, geri dönüşüm anlayışını evlerin içine kadar getirdiklerini kaydederek, "2030 yılına geldiğimizde yüzde 35 geri kazanım oranı hedefiyle Sıfır Atık Projesi'ni yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi'ni bir çatı proje olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir bu. Denizlerimizi korumak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Millet bahçelerimizde yeşil alanlarının arttırılması, sayısının ve miktarının artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde." dedi.

Sıfır Atık Projesi'ni çok önemsediklerini ve daha nice ödüller alacağına inandıklarını ifade eden Murat Kurum, "Bize vermiş oldukları destekten ötürü Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye de şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının önerisi doğrultusunda Türkiye adına "2022 AKDENİZ-PA Ödülü"ne aday gösterilmiş ve 9-10 Mart tarihlerinde Dubai'de yapılan 16. Genel Kurul Toplantısı'nda birincilik ödülüne layık görülmüştü.

"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi! "Artık sınırları zorluyor"

AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ

21 üye ülkeden oluşan ve Türkiye'nin 2005 yılında "ana katılımcısı" olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Akdeniz bölgesinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kuruldu ve kısa sürede bölgede merkezi bir aktör oldu.

AKDENİZ-PA, bölgede diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla bölge halkları arasında köprüler kurmaya yönelik önemli çalışmalar yapan ve projeler üreten kurum, kuruluş, organizasyon ve şahıslara ödül veriyor.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır Atık Projesi, atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması; gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yola çıkılan bir çevre hareketi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, 2017 yılının Eylül ayında başlatıldı.

Sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2019 yılında yönetmeliği de çıkarılan Sıfır Atık Projesi ile; depolama alanına gönderilecek atık miktarının azaltılması, atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin sıfır atık yönetim sistemine geçiş takvimlerini de düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği ile bugüne kadar sıfır atık yönetim sistemine geçen kurum ve kuruluş sayısı 140 bini geçerken, sıfır atık konusunda 15 milyon kişiye eğitim verildi.

2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, Sıfır Atık Projesiyle 2020 yılında yüzde 22,4'e yükselirken, Bakanlık 2023 yılı hedefini yüzde 35 olarak açıklamıştı.

Proje başlangıcından bu tarafa 16,5 milyon tonu kâğıt karton, 4,1 milyon tonu plastik, 1,7 milyon tonu cam, 0,4 milyon tonu metal ve 1,5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırıldı.

Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı; 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.

2020 yılında belediye nüfusunun yüzde 86'sına 91 düzenli depolama tesisi ile hizmet verilen Türkiye'nin 2023 yılı hedefi yüzde 100 olarak belirlenirken, Sıfır Atık Projesi'nin 2023 yılına kadar tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması, düzenli depolama oranının ise yüzde 65'e indirilmesi hedefleniyor.

1995 yılında 17 milyon ton, 2020 yılında 32,3 milyon ton olan ülkenin evsel atık miktarının 2023 yılında 38 milyon tonun üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bakanlık, evsel atık miktarı seyrini de dikkate alarak Sıfır Atık Projesi üzerinde titizlikle duruyor.

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

2019 yılında başlatılan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi" uygulamasıyla da 2019, 2020 ve 2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik azalma gerçekleşmiş, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmişti. Uygulama sayesinde, plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 3,8 milyar Türk Lirası tasarruf edilmiş ve yaklaşık 23 bin ton sera gazı salımı engellenmişti.