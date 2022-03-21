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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Akıllı otoyol Fransa’da görücüye çıktı

Akıllı otoyol Fransa’da görücüye çıktı

Akıllı otoyol hizmet ve alışveriş tesisi olacak N.KTA, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM’de ilk kez sektör profesyonelleriyle buluştu

Türkiye'nin en akıllı otoyol hizmet ve alışveriş tesisi olacak N.KTA, dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM'de ilk kez sektör profesyonelleriyle buluştu. 15-18 Mart 2022 tarihlerinde Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM'de ön lansmanı yapılan N.KTA, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde faaliyete geçecek 10 farklı lokasyonda 19 akıllı tesis ile hizmet verecek.

10 NOKTADA TEK HIZMET
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan toplam 10 adet otoyol tesisi lokasyonunda 9 adet karşılıklı ve 1 adet tek taraflı toplam 19 tesis ile kapılarını açmaya hazırlanan N.KTA, yeni bir yaşam alanı sunacak. Donatı ve potansiyel rezerv alanlarıyla gelişime ve kademeli büyüyemeye müsait şekilde planlanan N.KTA, mimari olarak büyüyüp küçülebilen modüler ve modern bir konseptte olacak. "10 farklı noktada tek hizmet" mottosuyla hizmet vermeye hazırlanan N.KTA, çocuklar ve yetişkinler için eğlence alanları, akaryakıt istasyonları, elektrikli araç şarj üniteleri, ücretsiz Wi-Fi ve dinlenme alanları, perakende mağazalarıyla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nda hizmet verecek.

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Akıllı otoyol Fransa’da görücüye çıktı
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