Akıllı şehirler elektrikte yüzde 40 tasarruf etti

TÜRK Telekom, Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında 13 kentte hayata geçirdiği 6 başlıkta yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sundu. Trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlayan Türk Telekom'un 5G, yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle desteklediği çözümlerle belediyeler bugüne kadar elektrikte yüzde 40'a, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf yaptı. Trafik, karbon salınımı ve yakıt tasarrufu gibi alanlarda da etkin faydalar sağlandı. Bu kapsamda, Elazığ'da hayata geçirilen proje 2021'de trafikte bekleme süresinin yaklaşık yüzde 33 oranında azalmasına, sürücülerin günlük toplam akaryakıt tüketimi tasarrufunun da ortalama 4 bin 982 litreye ulaşması sağlandı. Mersin'deki Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması 2021'de günlük yaklaşık 11 bin 694 litrelik akaryakıt tasarrufuna ve 19.5 ton karbondioksit salınımına destek oldu.